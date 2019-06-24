МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в фейсбуке.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Мы, украинцы, не должны оставить в беде своих грузинских братьев. Конечно я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию. Обращаюсь к правительству Украины и Министерству инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия-Украина. Авиакомпании могли бы снизить цены на билеты", - отметил политик в опубликованном ролике.

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Порошенко добавил, что Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева - потому что мы Кyiv, а не Kiev.

"По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело - значит поддержать Украину!" - сказал пятый президент Украины.