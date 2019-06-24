Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Италии, - МОК. ВИДЕО

По числу голосов членов комитета Милан обошел столицу Швеции Стокгольм, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Milano-Cortina elected as Host City for the Winter Olympic Games 2026 @MilanoCortina26 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/UrU1sDsiwG — IOC MEDIA (@iocmedia) June 24, 2019

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Четыре других претендента - швейцарский город Сион, японский Саппоро, австрийский Грац и хозяин Олимпиады 1988 канадский город Калгари - ранее вышли из борьбы за право принять Олимпиаду.

"Италия, будущее и спорт победили, заявил вице-премьер Италии Маттео Салвини и поблагодарил всех, кто поддержал кандидатуру итальянских городов.

Сальвини выразил надежду, что проведение зимних Олимпийских игр позволит хозяевам получить добавленную стоимость в размере пяти миллиардов евро, создать 20 тысяч рабочих мест, построить новые дороги и спортивные объекты.

Италия проводила зимние Олимпийские игры в 2006 году в Турине, а Кортина д'Ампеццо в 1956 году.

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Итальянская заявка получила предпочтение у членов комитета после проведённой недавно оценки степени поддержки Игр со стороны местного населения. В Италии эта поддержка составила 80 процентов населения, в Стокгольме - 50 процентов.