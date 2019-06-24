Задержанный террорист "ДНР" сообщил, что ФСБ активизировала работу по недопущению перехода наемников на украинскую сторону, - СБУ. ВИДЕО

Оперативники спецслужбы установили, что житель региона в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ. До мая 2019 года злоумышленник находился в одном из артиллерийских подразделений террористов.

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Сейчас задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях артиллерийских обстрелов террористами жилых кварталов Донецка с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения для освещения в российских СМИ якобы провокаций со стороны ВС Украины. Также он рассказал о переправке на территорию временно оккупированного Донецка российского оружия и оборудования, в частности мобильной переносной станции спутниковой связи "Аурига" (новейшая разработка ВПК РФ, принята на вооружение РФ в 2014 году).

Кроме этого, задержанный сообщил об активизации работы ФСБ в среде наемников для недопущения их перехода на украинскую сторону.

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Продолжается досудебное расследование.