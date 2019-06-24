Жители Стамбула вышли на улицы, чтобы отпраздновать поражение соратника Эрдогана на выборах мэра. ВИДЕО

По крайней мере так эксперты комментируют результаты повторных выборов мэра Стамбула, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Победа оппозиционного кандидата нанесла значительный удар по влиянию президента Эрдогана в Турции, говорится в другом материале издания. В апреле победа представителя Народной республиканской партии (СНС) прекратила 25-летний период доминирования происламской партии в столице.

"Это конечно будет иметь влияние на будущее турецкой политики, из-за масштаба победы. Это - сигнал тревоги для руководства АКР", - говорит Синан Улген, исследователь Института Карнеги, в комментарии для Reuters.

Эрдоган - президент Турции с 2014 года, а с 2003 по 2014 был премьер-министром страны. За время его руководства Турция показала значительный экономический рост. Однако, отмечают в The New York Times, чтобы обеспечить этот рост страна прибегала к значительным заимствованиям. Издание сравнило Эрдогана со спортсменом, использующим допинг. Теперь, когда наступили времена для возвращения долгов, возникли трудности, в частности, потому, что кредиты получали приближенные к Эрдогану, которые развернули мощные и неэффективные инфраструктурные проекты, отмечает издание.

У Эрдогана есть шансы преодолеть вызовы, считает британский экономист Тимоти Эш. "Рано списывать Эрдогана, - пишет обозреватель, - он пережил много вызовов, перед тем, как заслужил прозвище Тефлоновый Тайип, однако Эрдоган должен вынести урок и вернуться к либеральным реформам".

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АКР платит высокую политическую цену за экономический спад и рост инфляции в Турции. В прошлом году, инфляция достигла 20%, увеличив расходы на проживание.

Напомним, муниципальные выборы в Турции состоялись 31 марта 2019 года. В середине апреля комиссия признала победу кандидата от оппозиционной "Республиканской народной партии" Экрема Имамоглу. В мае Высшая избирательная комиссия Турции решила отменить результаты и провести повторное голосование.

Европейский союз раскритиковал решение турецких властей провести повторные выборы мэра Стамбула. Государственный департамент США прямо не критиковал это решение, но заявил, что "здоровая демократия" с прозрачными выборами в интересах Турции.

23 июня прошли повторные выборы. Большинство голосов опять отдали Экрему Имамоглу. Выдвиженец правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым признал поражение.

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