Картина, конечно, ужасная: город словно вымер, - в Казахстане сообщили о двух погибших и 59 пострадавших в результате взрывов на военном арсенале. ВИДЕО

МВД в распространенном 25 июня пресс-релизе сообщает, что два человека погибли в результате ЧС. Официальные СМИ приводят слова премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, который сказал, что погибли гражданский и военный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азаттык.

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В понедельник, 24 июня, вскоре после появления первых сообщений о взрывах боеприпасов министерство обороны заявило, что жертв и пострадавших нет. Вечером власти объявили о первом погибшем.

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По сведениям врачей, за медицинской помощью обратились десятки людей, включая пятерых детей. 25 человек, в том числе пятеро детей, были доставлены в больницу города Шымкента. Трое в тяжелом состоянии помещены в реанимацию. ​Кроме того, за медицинской помощью в Отрарскую районную больницу обратились не менее 34 пострадавших из-за взрывов.

Накануне вечером в районе происшествия в Арыси побывали президент страны Касым-Жомарт Токаев и министр обороны Нурлан Ермекбаев.

Местные власти в понедельник днем объявили чрезвычайную ситуацию в регионе и сообщили о начавшейся эвакуации людей из города с населением около 43 тысяч человек. Власти предупредили, что ситуация в Арыси остается опасной, поскольку взрывы продолжаются и могут происходить еще несколько дней.

"В настоящее время в виду разлета, взрывов снарядов затрудняется тушение пожаров на самих складах войсковой части. Поэтому из города были эвакуированы фактически около 41 тысячи граждан, 39 тысяч выехали самостоятельно, 2815 человек были эвакуированы (военными и полицейскими. – Ред.). В городе работает 23 пожарных расчета, были локализованы пожары в 19 жилых домах, 9 хозпойстройках, а также 14 природных возгораний - это в степи загорелась трава", - заявил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, пишет nur.kz.

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Вместе с тем, зрыв в Арыси стали причиной потери взрослых и детей – родственники теряли друг друга из-за срочной эвакуации из города. В соцсетях появлялось много объявлений о пропаже. В настоящий момент в центрах для эвакуированных прибывают 3860 человек, из которых 914 детей до 18 лет. 1149 детей воссоединились с родителями. По информации на утро 25 июня, 15 детей по-прежнему находятся в центре для эвакуированных, их родители разыскиваются.

По словам очевидцев, город Арысь оцеплен: "На границе очень много отчаянных мужчин, у многих оставались жены и дети в городе, практически всех уже давно эвакуировали, но, так как нет списков, многие пытаются попасть в город, чтобы убедиться, что их родных не оставили". Интернета и мобильной связи, а также электричества в городе нет.

Как пишут очевидцы, взрывов в городе нет, остались лишь догорающие очаги возгорания: "Картина, конечно, ужасная... Город словно вымер".



