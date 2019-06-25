Wake up, Europe! - активисты пикетируют ПАСЕ с требованием не допустить возвращения России в Ассамблею. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция проходит после принятия этой ночью ПАСЕ резолюции, которая отменяет санкционный механизм и вводит исключительную процедуру, которая позволит уже сегодня российской делегации появиться на летней сессии Ассамблеи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Участники манифестации держат украинскую и грузинскую национальные символики. Поддержали акцию также представители армянской общины Страсбурга.

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На плакатах напоминается об агрессии России против Украины и Грузии и ее последствия для Европы.

Активисты обращаются к европейским политикам, делегатам ПАСЕ, в частности, "сохранить Совет Европы", который разрушается вследствие безусловных уступок России.

Участники акции также напоминают об украинских политических заключенных и военнопленных, которых противоправно удерживает российский режим.

















Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ.