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25.06.19 11:03

"Охотничьи домики сожгли и говорят: "Вы, узкоглазики, здесь обитать больше не будете", - жители таежного поселка жалуются Путину на сотрудников госкорпорации "Ростех". ВИДЕО

Жители поселка Россошино в Бурятии записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жалуются на притеснения со стороны сотрудников госкорпорации "Ростех", занимающейся добычей нефрита вблизи их поселка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии, по словам местных жителей противостояние уже доходит до перестрелок, в результате которых один из местных был ранен в ногу и в плечо.

"Все имущество - автомобили, лодки, моторы, спальные мешки - изымается безвозвратно. Ружья охотников портят, продукты смешивают с землей. Особенно непокорных бунтарей держат в тюрьме по четыре дня. "Послушных" отпускают через пару суток, оставляя в тайге за сотни километров от дома с горстью сырой крупы. Преследование одного из эвенков закончилось огнестрельным ранением парня в ногу, вторая пуля поцарапала плечо. Пострадавшему чудом удалось уйти от погони. Выйти, вернее, выползти из тайги, он сумел только через 10 дней", рассказывают жители поселка.

90 процентов населения Россошино - эвенки, несколько бурятских и русских семей.

"Сотрудники ЗГРП (ред.- дочернее предприятее "Ростех") скрывают лица под черными масками, тыкают в лицо оружием и при этом говорят: "Вы, узкоглазики, здесь больше обитать не будете", - говорится в видеообращении местных жителей.

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