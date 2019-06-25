"Охотничьи домики сожгли и говорят: "Вы, узкоглазики, здесь обитать больше не будете", - жители таежного поселка жалуются Путину на сотрудников госкорпорации "Ростех". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии, по словам местных жителей противостояние уже доходит до перестрелок, в результате которых один из местных был ранен в ногу и в плечо.

"Все имущество - автомобили, лодки, моторы, спальные мешки - изымается безвозвратно. Ружья охотников портят, продукты смешивают с землей. Особенно непокорных бунтарей держат в тюрьме по четыре дня. "Послушных" отпускают через пару суток, оставляя в тайге за сотни километров от дома с горстью сырой крупы. Преследование одного из эвенков закончилось огнестрельным ранением парня в ногу, вторая пуля поцарапала плечо. Пострадавшему чудом удалось уйти от погони. Выйти, вернее, выползти из тайги, он сумел только через 10 дней", рассказывают жители поселка.

90 процентов населения Россошино - эвенки, несколько бурятских и русских семей.

"Сотрудники ЗГРП (ред.- дочернее предприятее "Ростех") скрывают лица под черными масками, тыкают в лицо оружием и при этом говорят: "Вы, узкоглазики, здесь больше обитать не будете", - говорится в видеообращении местных жителей.

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