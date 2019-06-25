Мариупольцу сообщили о подозрении за антиукраинские сообщения в Одноклассниках. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, житель Мариуполя на персональных страницах в соцсетях размещал материалы с призывами к изменению границ территории Украины и популяризировал террористические организации "ДНР" и "ЛНР".



"Агитатор навязывал пользователям соцсетей прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировал общественным мнением, в первую очередь накануне выборов в Верховную Раду для продвижения выгодных для РФ кандидатов. Правоохранители задокументировали, что материалы, которые распространял поборник "русского мира", были направлены на радикализацию общественных настроений, в частности из-за распространения дезинформации о переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, провоцирование националистически настроенных лиц на протестные действия", - говорится в сообщении.

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По месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику и сим-карты. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).