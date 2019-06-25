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25.06.19 15:39

"Более 60% красноармейцев были убиты в первые месяцы - это была жертва за безбожие. Войну выиграли крещеные", - глава Белгородской митрополии РПЦ Иоанн. ВИДЕО

Глава Белгородской митрополии РПЦ, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что войну выиграли крещёные люди, а многочисленные жертвы в первые месяцы войны назвал платой за безбожие.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил во время выступления на вечере памяти годовщины нападения Германии на СССР.

"В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещёные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие", - отметил он. "И войну выиграли крещеные люди, те, кто были призваны, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную, подобно вот этому Челубею, который сочетал в себе искусство воина и был средоточием духов злобы поднебесной", - сказал архиерей РПЦ.

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