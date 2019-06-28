Пенсионер вырезал семью соседей в Одессе, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Приморский отдел полиции в г. Одесса.

"78-летний одессит, вооружившись ножом, поочередно лишил жизни семью местных жителей. Жертвами жестокого убийства стали 67-летняя пожилая женщина и ее 46-летняя дочь и зять. Расправившись с обеими женщинами злоумышленник с ножом набросился на мужчину, однако последнему удалось вырваться из рук убийцы и выбежать во двор дома, чтобы позвать на помощь. Очевидцами указанного события стали случайные прохожие, которые срочно вызвали полицейских. Правоохранители немедленно отреагировали и сразу прибыли на место происшествия", - говорится в сообщении.

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"Уже сразу по "горячим следам" правонарушитель был задержан. Своей причастности к совершению преступления задержанный отрицать не стал и пояснил, что свой преступный умысел вынашивал давно, больше года. Именно таким образом он решил поквитаться с соседями, которых длительное время подозревал в похищении немалой суммы денег и ценностей из собственной квартиры", - добавили в полиции.















В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.