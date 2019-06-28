"Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

Решение о запрете первой замглавы Национального банка Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять свои обязанности Барышевский суд принял на основании искового заявления, в котором говорилось, что Екатерина Рожкова наносит "непоправимый вред благу Украины и украинского народа".

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В ответ в Нацбанке назвали действия суда неправосудными и обратились к ученым из Киевского регионального центра Национальной академии правовых наук Украины. Те обнаружили превышение полномочий: "Позиция ученых заключается в том, что принятый судебный акт при установке в нем запрета первому заместителю председателя Национального банка осуществлять свои полномочия, не соответствует требованиям статьи 19 Конституции Украины, является превышением судом предоставленных ему полномочий учитывая императивные предписания статьи 74 Закона Украины "О Национальный банк Украины" и статьи 150 Гражданского процессуального кодекса Украины".

Сама же Екатерина Рожкова продолжает работать и анонсировала обжалование решения. Судебный запрет обжалует и Нацбанк.

Как отмечается в расследовании, Екатерина Рожкова вместе с Валерией Гонтаревой - уже экс-главой Нацбанка - среди прочего отвечала за национализацию "Приватбанка", за что теперь требует миллиардных компенсаций бывший акционер банка Игорь Коломойский.

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В интервью различным изданиям олигарх неоднократно упоминал о Рожкову и прямо говорил, что она должна уйти со своего поста. В разговоре с журналистом "Схем" он утверждал, что приветствует решение о ее отстранении, но не имеет к нему никакого отношения.

Журналисты обнаружили опосредованную связь с олигархом Игорем Коломойским и в истории с иском к SkyUp Airlines в Барышевском районном суде, который 24 мая решил приостановить лицензию авиакомпании на перевозку пассажиров.

"Схемы" нашли истицу к SkyUp - жительницу Барышевки Оксану Пасенко. Оказалось, что заявление в суд она не писала.

В тот день, когда она написала заявление в полицию, что не подавала иска к SkyUp, якобы от ее имени поступило заявление на имя народного депутата, в котором она просит посодействовать в обеспечении исполнения решения суда. Документ датирован 18 июня. Этот депутат - Александр Дубинин, многолетний менеджер предприятий группы "Приват", подконтрольной олигарху Коломойскому.

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В копии обращения, которое оказалось в распоряжении "Схем" говорится о том, что хоть Барышевский суд и принял решение в пользу, Пасенко вроде бы все равно недовольна тем, что самолеты продолжают летать.

Как установили журналисты, в приемной Дубинина быстро отреагировали на это "обращение" Пасенко и уже на следующий день, 19 июня, переслали ее в виде депутатского обращения в профильное ведомство - Мининфраструктуры.

"Такое решение подлежит немедленному исполнению со дня его принятия. Считаю своим гражданским и служебным долгом обратиться к вам и сообщить о фактах грубого нарушения норм законодательства Украины в форме невыполнения судебного решения, вступившего в законную силу", - говорится в документе за подписью Дубинина.

"Схемы" поинтересовались у депутата, проверял ли он то, что подписывал и знал и, от кого заявление на самом деле.

"Ко мне обратилась, я там написал, кто ко мне обратился. И дали мне все предложения относительно того, что там есть нарушения закона. Я соответственно обратился ко всем другим инстанциям. Вот и все. Письмо передали через помощников", - ответил Дубинин.

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Он пояснил, что приемная народного депутата не имеет возможности проверять сведения, указанные в обращении.