Операцией по отравлению Скрипаля из Лондона руководил генерал-майор ГРУ Сергеев, - расследование. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют доказательства, полученные в ходе совместного расследования программы BBC Newsnight, Bellingcat и The Insider.

Еще в феврале британские газеты сообщали, что одновременно с "Александром Петровым" и "Русланом Бошировым" в Лондон прибыл некий "Сергей Федотов", также участвовавший в операции. Расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider тогда опубликовали материал, в котором сообщалось, что на самом деле "Федотова" могут звать Денис Сергеев. Би-Би-Си удалось установить, что Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Независимые источники подтвердили корреспонденту Би-Би-Си Марку Урбану, что Сергеев являлся руководителем оперативной группы и, будучи в Лондоне, поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве.

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По данным источников, Денис Сергеев прибыл в лондонский аэропорт "Хитроу" утром в пятницу, 2 марта, и улетел во второй половине дня в воскресенье, 4 марта. В этот же день отравляющее вещество "Новичок" нанесли на ручку входной двери Сергея Скрипаля. В Лондоне Сергеев поселился возле вокзала Паддингтон, тогда как "Петров" и "Боширов" сняли номер в гостинице в районе Боу на востоке Лондона. Детали визита Сергеева в Лондон удалось установить после того, как международная группа расследователей Bellingcat получила данные биллинга его мобильного телефона и поделилась ими с Би-Би-Си.

Во время своего визита Денис Сергеев старался не пользоваться Wi-Fi-точками, используя соединения 3G и 4G. Он выходил в интернет сотни раз. Сообщениями он обменивался в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram. Хотя большую часть своей поездки Сергеев провел в районе Паддингтон, утром 3 марта он отправился в центр города, доехав до набережной Темзы. Сопоставление этих данных с данными полиции о местонахождении других подозреваемых по делу показывает, что в тот день именно в этом месте у Сергеева было 30-40 минут свободного времени, во время которых он мог встретиться с "Петровым" и "Бошировым", которые вскоре после этого сели на поезд до Солсбери. Состав отошел от находящейся рядом станции Ватерлоо.

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Сергеев звонил только на один телефонный номер, который, по мнению источников, мог принадлежать его связному в ГРУ. На первый взгляд, номер связного был зарегистрирован на обычную предоплаченную сим-карту. Но при этом телефон не связывался ни с одной из вышек мобильной связи и не имел IMEI, уникального номера для идентификации мобильных телефонов. Кроме того, вопреки российскому законодательству, этот номер в течение нескольких лет не имел владельца. В Лондоне Сергеев ответил на десять звонков с этого номера, сам набрал номер лишь однажды - перед своим отъездом с вокзала Паддингтон 4 марта.

Данные, предоставленные Bellingcat, показывают, что Сергеев под псевдонимом "Сергей Федотов" бывал в Британии и раньше - в 2016 и 2017 годах. Причем в 2017 году Сергеев находился в стране в то же время, что и полковник Александр Мишкин. Следователи считают, что именно в тот приезд Мишкина и сформировался план по отравлению Скрипаля.

И хотя существуют данные, свидительствующие о длительном наблюдении за Скрипалем, а также о том, что операция в Солсбери была запланирована заранее, из биллингов Сергеева видно, что билеты в Лондон он покупал в последний момент. Руководитель расследования Bellingcat Христо Грозев сказал Би-би-си, что 1 марта Сергеев "лихорадочно звонил турагентам", чтобы забронировать рейс. Би-Би-Си обратилась за комментарием к жене Сергеева, но она не ответила на вопросы. Денис Сергеев родился в 1973 году в городе Ушарал на юго-востоке Казахстана, ранее сообщала группа Bellingcat. Би-Би-Си удалось подтвердить эту информацию от источника, изучившего несколько российских баз данных.

Стоп-кадр из интервью капитана ВДВ Дениса Сергеева. Расследователи Bellingcat считают, что именно этот человек позже станет офицером ГРУ и возьмет псевдоним Сергей Федотов / фото theins.ru

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Возможно, военную карьеру Сергеев выбрал еще в юности: человек с такими же фамилией, именем, отчеством и датой рождения был указан на сайте Екатеринбургского суворовского училища как выпускник 1990 года.

В начале 2000-х годов Сергеев переехал в Москву и поступил в Военную академию министерства обороны, утверждает Bellingcat. Это учебное заведение известно как "консерватория" - кузница кадров для военной разведки.

По данным Би-би-си, в Москве человек с таким именем действительно был зарегистрирован в доме №50/1 по улице Народного ополчения, где и базируется академия. Там же была зарегистрирована и его жена Татьяна. В феврале Татьяна Сергеева по телефону подтвердила Би-би-си, что ее мужа зовут Денис Вячеславович Сергеев и что он родился в 1973 году в Казахстане. Это совпадает с данными Bellingcat. Однако информацию о его службе в ГРУ она назвала "сказкой", отказавшись при этом отвечать на вопрос, чем именно занимается ее муж. Данные о передвижениях Сергеева в Москве показывают, что он ежедневно приезжал в свой офис по адресу Хорошевское шоссе, 76 (штаб-квартира ГРУ). Примечательно, что даже после того, как он засветился как фигурант отравления в Солсбери, он продолжил ходить на работу.



Места в Москве, где генерал Сергеев бывает чаще всего / theins.ru

Bellingcat и The Insider утверждают, что "преображение" Сергеева в "Федотова" могло произойти в 2010 году. Заграничный паспорт "Сергей Федотов" получил в том же УФМС, что и "Петров" с "Бошировым". Номера паспортов всех троих отличались только последними цифрами, указывала ранее "Фонтанка". Официально подозреваемыми по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль по-прежнему пока являются двое - "Петров" и "Боширов", реальные имена которых, по данным Belligcat, соответственно, - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.