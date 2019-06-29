Бойцы "Азова" зафиксировали использование российского БПЛА "Элерон" на Донбассе. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Азова".

"В начале июня 2019 года силами технической разведки полка "Азов" было выявлено, что враг корректирует работу своей артиллерии по позициям наших подразделений благодаря БПЛА "Элерон" российского производства. Азовцы решили поднять свой беспилотник для фиксирования "Элерона" в воздухе и его сопровождения к месту посадки в оккупированной ныне Горловке. Таким образом были получены неопровержимые доказательства использования оккупантами на Донбассе вооружения, поставляемого из России", - говорится в сообщении.

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Как напомнили в пресс-службе полка, БПЛА этого типа уже был уничтожен "Азовом" в начале марта. После этого беспилотник был исследован, полученные данные азовцы уже успешно используют для борьбы с российскими оккупантами.

БПЛА типа "Элерон" разработала казанская компания "Эникс" в 2003 году. С 2013 года проводятся серийные закупки этих комплексов для оснащения ими сухопутных войск Российской Федерации.