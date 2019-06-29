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29.06.19 17:37

Один из освобожденных наемниками РФ граждан, подозреваемый в дезертирстве, передан военной прокуратуре, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники СБУ установили, что один из граждан, освобожденных боевиками 28 июня текущего года, находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

После прилета в аэропорт "Киев", сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области. После чего в соответствии с действующим законодательством он был передан СБУ следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело.

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"Никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило, решение о дальнейших процессуальных действий будет приниматься военной прокуратурой", - говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее сообщалось, что освобожденный 28 июня из плена боевиков украинец Дмитрий Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.

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