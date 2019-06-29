Один из освобожденных наемниками РФ граждан, подозреваемый в дезертирстве, передан военной прокуратуре, - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

После прилета в аэропорт "Киев", сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровской области. После чего в соответствии с действующим законодательством он был передан СБУ следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен

"Никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило, решение о дальнейших процессуальных действий будет приниматься военной прокуратурой", - говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее сообщалось, что освобожденный 28 июня из плена боевиков украинец Дмитрий Великий ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.

Читайте также: Наемники РФ освободили четырех пленных украинцев