Проводится проверка кандидата от "Слуги народа" Куницкого, у которого нашли паспорт Израиля, - советник главы ЦИК Остапа. ВИДЕО

Советник главы ЦИК Александр Остапа заявил, что Комиссия располагает информацией о наличии гражданства Израиля у Куницкого, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу гражданской сети "ОПОРА".

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"Сейчас у ЦИК есть все доказательные документы. В настоящее время проходит исследование. Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - сказал он.

Относительно того, сколько продлится проверка, Остапа ответить не смог.

Напомним, народный депутат Андрей Денисенко обнародовал снимки якобы израильского паспорта Куницкого и рассказал, что того в 2015 году его депортировали из Украины за нарушение пограничного режима. Также депутат утверждает, что в 2019 году Куницкий 5 раз был в России, и российско-украинскую границу он пересекал именно по паспорту Израиля.

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