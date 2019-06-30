Трамп встретился с Ким Чен Ыном и стал первым президентом США, который ступил на территорию Северной Кореи. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают американские и азиатские телеканалы, транслировавшие это событие в прямом эфире.
Ранее Трамп предупреждал, что речь, скорее всего, пойдет о короткой встрече. В связи с этим аналитики считают, что от нее не следует ждать ощутимых практических результатов.
Президент США Дональд Трамп стал первым в истории главой американского государства, попавшим на территорию КНДР.
Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал произошедшее историческим событием.
Затем уже Ким Чен Ын прошел на южнокорейскую территорию. Там Трамп, Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прошли в здание для продолжения переговоров.
US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un have shaken hands at the demilitarized zone (DMZ), before both leaders stepped into North Korea https://t.co/nQM59lEuEv pic.twitter.com/n7Z6V8mNIU— CNN (@CNN) 30 июня 2019 г.