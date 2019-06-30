Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
30.06.19 12:19

Трамп встретился с Ким Чен Ыном и стал первым президентом США, который ступил на территорию Северной Кореи. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проводят в воскресенье, 30 июня, встречу в демилитаризованной зоне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают американские и азиатские телеканалы, транслировавшие это событие в прямом эфире.

Ранее Трамп предупреждал, что речь, скорее всего, пойдет о короткой встрече. В связи с этим аналитики считают, что от нее не следует ждать ощутимых практических результатов.

Президент США Дональд Трамп стал первым в истории главой американского государства, попавшим на территорию КНДР.

Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал произошедшее историческим событием.

Затем уже Ким Чен Ын прошел на южнокорейскую территорию. Там Трамп, Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прошли в здание для продолжения переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В КНДР расстреляли пятерых дипломатов из-за провального саммита Ким Чен Ына и Трампа в Ханое, - СМИ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100