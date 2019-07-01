450 лет назад была утверждена Люблинская уния, регламентировавшая основание нового государства - Речи Посполитой. ВИДЕО

Как напоминает Цензор.НЕТ, документ был утвержден депутатами сеймов Литвы и Польши 1 июля 1569 года. Путем объединения Королевства Польского и Великого княжества Литовского образовалась Речь Посполитая - многокультурное, многоязычное и полирелигиозное государство, наследие которого в разной степени повлияло на создание народов, которые сегодня живут на его бывших территориях.

Новая страна стала одной из влиятельнейших в Европе, ее население составляло примерно 7,5 млн человек, и за два столетия выросло почти в два раза. Также она принесла в Европу новое являние - шляхетскую демократию с выборным королем (ранее этим отличалась только собственно Польша).

Территория Речи Посполитой: нынешние Польша, Литва, Латвия, значительные части Украины и Беларуси.

Основной причиной объединения был поиск Литвой союзников в противостоянии экспансии Московского княжества в Ливонской войне. Однако объединению двух стран передовал династический союз 1385 года, и за 150 лет две страны не раз были за шаг от объединения. Союз в одном государстве Польши, Украины и Литвы в 1569-м поставил Речь Посполитую в один ряд с самыми мощными странами Европы и позволил одержать победу в войне с Московией.

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Заключение Люблинской унии вызвало ускоренную интеграцию центральных украинских земель и местной знати в западноевропейское политико-социальное общество.

Люблинская уния. Картина Яна Матейко 1869 год.

До объединения украинские земли входили в состав Великого княжества Литовского и Королевства Польского. В ходе объединения все они перешли к Польской Короне. Таким образом разделенные до тех пор между двумя государствами большинство регионов Украины (Галичина, Подолье, Холмщина, Волынь и Приднепровье) впервые слилась в один политический организм в составе одной страні.

Украинская шляхта и князья, которые ранее были в составе Литвы, а теперь переходили в состав Польши, на переговорах, говорили, что у них есть свои права и им должны гарантировать эти права. Привилегии, которые получили эти земли - Волынь, Брацлавщина, Киевщина - предполагали культурно-административную автономию для этих земель. Последние исследования историков дают основания предполагать о том, что украинская шляхта представляла свои земли как отдельную страну. В дальнейшем постоянное требование признания украинских земель как третьей, полноценной части Речи Посполитой, и отказ это сделать со стороны Варшавы приводило к конфликтам и стало одной из причин распада Речи Посполитой.

Польский институт в Киеве создал выставку фотографий "Равные к равным. Свободные к свободным. 450 годовщина Люблинской унии", которая демонстрируется по ходу эскалатора на станции метро "Золотые ворота". Также выставка доступна в видеоформате: