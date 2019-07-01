Подписание Зеленским закона о ВСК могло бы стать "добрым знаком" сотрудничества с ВР, - Парубий. ВИДЕО

Об этом он сказал на заседании Согласительного совета в Раде, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Наверное, весь парламент ждет подписания закона о ВСК. Годами мы проводили множество дискуссий на площадке "Диалоги Моне", с нашими европейскими коллегами-депутатами Европарламента. Собственно, в подготовке к этому законопроекту и, как добрый знак сотрудничества, было бы очень важно подписание закона о ВСК", - сказал он.

"Это мое обращение одностороннее: посмотреть, изучить и найти возможность подтвердить решение Верховной Рады Украины", - подчеркнул Парубий.

Также, он отметил, что с первых дней вступления в должность президента Украины народные депутаты слышали "обидные слова" в адрес ВР, а также подчеркнул, что есть непонимание сотрудничества.