Смерть детей при пожаре на Одесчине: полиция выяснила, что матери были в гостях. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Одесчины, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Окнянского и Подольского подразделений полиции. Как установили полицейские, две местные жительницы 19-ти и 23-х лет, оставили детей дома без присмотра, а сами пошли в гости к подруге. После трагедии их обнаружили в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парень умер после конфликта на выпускном на Харьковщине, - полиция

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, родители детей. Решается вопрос о квалификации уголовного производства", - прокомментировал событие начальник Подольского ОП Николай Песчанский.





Также читайте: В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 58 человек, во время пожаров - 19, - ГСЧС

Напомним, ЧП произошло 1 июля около семи утра в одном из сел Окнянского района Одесской области. В частном жилом доме, где находились девочки 2017 и 2018 г.р., произошло возгорание домашнего имущества. Спасатели, которых вызвали местные жители, заметив задымление, обнаружили детей без признаков жизни.