Пьяный водитель пытался на внедорожнике въехать на новый пешеходный мост в Киеве, - патрульная полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук патрульной полиции Киева.
30 июня, около 5 часов утра, инспекторы патрульной полиции увидели, как водитель автомобиля SsangYong совершил проезд по газону и пытался заехать на новый пешеходный мост.
Патрульные остановили водителя за нарушение ПДД и при проверке его документов обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.
Водитель прошел освидетельствование с помощью драгера в присутствии двух свидетелей, прибор показал результат - 0,58 промилле.
Патрульные составили на водителя протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление по ч.1 ст.122 КУоАП за совершенное им нарушение ПДД.
Напомним, это уже не первый случай заезда на новый велосипедно-пешеходный мост на транспорте.