На детской площадке под Днепром взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П, которую дети нашли на свалке, - полиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление НПУ в Днепропетровской области.
Предварительно установлено, что вероятно взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П.
Как сообщили в полиции, пострадавшие дети нашли боеприпас на мусорной свалке.
"Мы пообщались с детьми, находящимися в больнице в контактном состоянии, дети нашли это устройство на свалке в поселке", - отметила пресс-секретарь областного управления полиции Анна Старчевская.
Напомним, ранее председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов рассказал, что двух детей, которые пострадали от взрыва в Днепропетровской области, прооперировали, еще двух оперируют.
Напомни, ЧП произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в с. Пашена Балка Днепровского района. Предварительно, в результате взрыва ранения получили 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.
Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).