Двух должностных лиц "Завода им. Малышева" в Харькове уличили в систематических взятках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники СБУ установили, что начальник одного из отделов и его подчиненный - инспектор отдела организовали противоправный механизм вымогания и получения денег от предпринимателей за предоставление им в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео По данным ведомства, за аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить им неправомерную выгоду, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды.

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Сотрудники СБУ задержали должностных лиц оборонного предприятия в рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца.

У каждого из фигурантов дела обнаружена и изъята часть неправомерно полученных средств.







Решается вопрос о сообщение должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению взяточников проводилась совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.