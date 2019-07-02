"С нетерпением жду дальнейшего укрепления наших отношений", - временный поверенный в делах США в Украине Тейлор записал обращение к украинцам и Зеленскому. ВИДЕО

Временный поверенный в делах США Тейлор в обнародованном ролике поблагодарил народ Украины за теплый прием, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Мне очень повезло находиться в Украине в этот чудесный исторический момент. Скоро Украина получит новый парламент… Это отличная возможность для людей из разных сфер пойти работать в парламент, это также возможность для новых идей в Раде", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Деоккупация Донбасса и борьба с коррупцией, - Тейлор озвучил приоритеты своей работы в Украине

Тейлор заявил, что "прибыл снова, чтобы на основе хороших отношений между Вашингтоном и Киевом работать над решением множества вопросов" и с нетерпением ждет сотрудничества с новым парламентом и президентом Владимиром Зеленским.

Тейлор отметил, что сейчас и для США есть отличная возможность быть "партнером как для нового президента, так и для новой Рады".

"И мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с ними", - добавил дипломат. Он напомнил, что США "решительно поддерживают Украину – путем военной помощи, дипломатически, экономически".