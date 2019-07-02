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02.07.19 17:21

"Ничего отрезать никому не будут", - Нацполиция просит депутатов срочно рассмотреть законопроект о создании реестра педофилов и добровольной кастрации. ВИДЕО

Руководство Национальной полиции обращается к парламентариям с просьбой срочно рассмотреть и поддержать законопроект предусматривающий создание реестра осужденных педофилов и добровольную химическую кастрацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в сюжете программы "Полицейский резонанс" на телеканалле Эспрессо.

"Повышеное внимание общества к таким людям - эффективная профилактика. Это останавливает этих людей. Общество должно знать этих людей потому, что мы все родители и у нас есть дети", - говорит глава Нацполиции Сергей Князев.

Законопроект 6607 предусматривает, что в реестре педофилов будут доступны фотографии и персональные данные осужденных за преступления сексуального характера против детей. Получить эти данные смогут по запросу, к примеру, руководители школ и дошкольных учреждений.

Тем осужденным, у которых медики признают педофилию психическим расстройством, предложат добровольную химическую кастрацию.

"Ничего отрезать никому не будут. Это уменьшение сексуального влечения путем приема гормональных препаратов", - говорит начальник отдела судебно-психиатрических экспертиз Елена Козерацкая.

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