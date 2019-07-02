С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, боец ОС получил боевое травмирование, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ 29 июня уничтожили на Донбассе два комплекса РЭБ террористов - "ТОРН-МД" и Р-330Ж "Житель", - InformNapalm

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела: два раза - вблизи Марьинки (из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и рядом с Лебединским (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела: вблизи Новолуганского (из минометов калибра 82 мм), дважды - по окраине Новолуганского (из минометов калибра 82 мм.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Также читайте: На участке разведения сил в Станице Луганской находятся группы переодетых в гражданскую одежду наемников РФ, - разведка

Напомним, 1 июля вооруженные формирования РФ 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения.