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04.07.19 11:20

Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева под зданием Конституционного суда Украины проходят пикеты разных политических сил и общественных организаций, которые выступают против возможного принятия КС решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Сегодня в КС проходит закрытое заседание по делу о соответствии Конституции закона "Об очищении власти". Под зданием КС проходят политические акции различных политсил и общественных организаций: ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Европейская солидарность", "Вільні люди", "Голос", "Общественный люстрационный комитет", "Автомайдан" и др.

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Митингующие держат флаги своих организаций и плакаты с лозунгами, а также выступают с заявлениями. Под зданием КС установлена импровизированная виселица, а на ограде - голова от памятника Ленину.

Митингующие требуют оставить закон о люстрации в силе.

Вместе с тем, между активистами националистических организаций и молодежным крылом "Европейской Солидарности" произошли стычки. В ходе выступлений активисты националистических организаций заявили, что, по их мнению, Конституционный Суд - это наследие президентства Петра Порошенко. В ответ, активисты "ЕС" попытались заглушить митингующих, включив гимн Украины. По завершению гимна, активисты националистических организаций попытались забрать колонки у активистов "ЕС", чтобы не перебивали их выступления. В результате ппроизошли стычки между митингующими. Активистов развели сотрудники правоохранительных органов. В результате пострадала партийная символика "ЕС".

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Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 01
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 02
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 03
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 04

Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 05
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 06

Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 07
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 08
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 09
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 10
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 11
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 12
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 13
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 14
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 15
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 16
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 17
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 18
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 19
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 20
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 21
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 22
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 23
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 24
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 25
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 26
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 27

Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 28
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 29
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 30

Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 31
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 32
Виселица, голова Ленина и потасовки, - активисты пикетируют КС с требованием не отменять закон о люстрации 33

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

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