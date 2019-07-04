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04.07.19 13:32

В Украине таких проектов единицы, - Филатов о стройке нового сквера. ВИДЕО

В Днепре продолжается строительство сквера Прибрежный, расположенного по ул. Набережная Победы - от Мерефо-Херсонского моста до ул. Космической. Закончить работы планируют в сентябре этого года - ко Дню города. Сейчас строители работают без выходных.


"Городская власть реконструирует здесь большую часть территории - около 2,5 га. Проведена колоссальная работа. Аналогов такому не было не только в Днепре (за всю историю), но и в Украине таких проектов, пожалуй, единицы. Когда мы откроем этот объект, жители города лично убедятся в качестве работ и использованных материалов. Делаем это на долгие годы. Поэтому предусмотрена вся инфраструктура. Этот объект находится под постоянным контролем городских служб и непосредственно мэра ", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время осмотра строительства.


Сквер Прибрежный объединит в себе площадки для отдыха детей и взрослых - с зонированием. На территории будет светомузыкальный фонтан, газоны, много деревьев, водный аттракцион, карусели, достаточное количество скамеек, а также туалет. Главную аллею вдоль Набережной Победы и пешеходные дорожки устилают нескользкой гранитной плиткой.

В Украине таких проектов единицы, - Филатов о стройке нового сквера 01
В Украине таких проектов единицы, - Филатов о стройке нового сквера 02

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