Россия возьмет Европу в заложники, - Яценюк в Торонто о строительстве "Северного потока-2". ВИДЕО

Арсений Яценюк подчеркнул, что в результате запуска "Северного потока-2" Украина будет лишена 2 миллиардов долларов доходов в год: "За десять лет - это 20 млрд долларов. Кто это компенсирует? Покажите мне правительство в ЕС, которое готово компенсировать такие потери для украинского бюджета?"

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Этим проектом, подчеркнул он, "Россия возьмет Европу в заложники". Арсений Яценюк напомнил, что Украина тоже была заложником РФ в энергетике, однако он, будучи на посту премьер-министра, принял решение судиться против России в Стокгольмском арбитраже: "Мы победили в суде", сообщают в НФ.



"Я до сих пор очень оптимистичен. Но мы должны поддержать этот оптимизм мощными, смелыми и четкими действиями ", - сказал Арсений Яценюк.



Он также отметил важность проведения взвешенной бюджетной политики в Украине: "Это - основа для любого макроэкономического успеха".



По банковскому сектору, он напомнил, что сейчас у государства - более 65% всего банковского сектора: "Это может быть ключевым двигателем внутренних инвестиций в Украине".



Арсений Яценюк также отметил необходимость реализации реформы судопроизводства: "Мы провели широкие изменения в Конституцию, по которым Верховный Суд стал реально Верховным Судом страны. Но нам надо воплотить эту реформу - вместе с антикоррупционным судом, Верховным Судом и всей судебной системой государства ".



Кроме того, подчеркнул лидер "Народного фронта", необходимо провести реформирование СБУ и других силовых структур и убрать дублирование их функций, в компетенции президента. Это, убежден Арсений Яценюк, в частности обеспечит прозрачность ведения бизнеса в Украине.