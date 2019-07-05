Требование к ЦИК повторно провести жеребьевку партий и необходимость перепечатать бюллетени может сорвать выборы, - Разумков. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация опасная, потому что часть бюллетеней напечатана", - подчеркнул он и добавил, что речь идет о более 5 млн экземпляров. На это, акцентировал внимание политик, потрачены деньги из бюджета. "Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен", - пояснил Разумков.

Второй проблемой, по его словам, является время, которое требуется на смену бюллетеней. "К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов", - заявил лидер "Слуги народа".

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"Я думаю, что это одна из технологий, которая может быть использована", - добавил Разумков и выразил надежду, что суд сможет разобраться в ситуации и принять законное решение. "Сегодня под угрозой выборы в Украине", - подчеркнул Разумков.