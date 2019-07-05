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05.07.19 10:45

"Фашист какой-то сел у власти, а для меня он демон кровавый", - якутский шаман идет в Москву изгонять Путина из Кремля. ВИДЕО

Якутский шаман Александр Габышев уже 4 месяца идёт вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии, Габышев считает президента России порождением тёмных сил, с которым под силу справиться только шаману.

"Он демон кровавый. Когда его не будет - будет свобода. Свобода - это самое дорогое... Хорошего, нормального человека выберете. Со всем миром который в ладу, продвинутый, современный, рыночный человек, а не наш диктатор. Фашист какой-то сел у власти", - говорит якутский шаман.

На сегодняшний день Габышев прошел около 2000 километров. В Москву планирует добраться в 2021 году.

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