Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
05.07.19 15:10

Иловайск, Ил-76, Дебальцево: Военный прокурор Матиос назвал тех, кто давал приказ. ВИДЕО

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о причинах Иловайской трагедии в 2014 году, про роль начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко и Верховного Главнокомандующего Петра Порошенко в битве за Иловайск, кто принял решение вывести войска из Дебальцево, а также как расследуется дело о сбитом российскими террористами самолете Ил-76 под Луганском.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

00:17 Дело по Иловайску
2:44 Причины гибели военнослужащих: были ли возможности у командования ВСУ спасти окруженные подразделения
3:50 Кто отдавал приказ захватить Иловайск. Роль начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко
7:20 Кто вел переговоры с руководством армии России про выход из окружения по "зеленым коридорам"
8:00 Роль Верховного главнокомандующего Петра Порошенко в Иловайской трагедии
15:14 Заявление бывшего командира добровольческого батальона "Шахтерск" Андрея Филоненко о "раздаче денег" добробатам на совещании у Геннадия Корбана перед штурмом Иловайска
17:00 Инсинуации вокруг дела по Иловайску
20:39 Дело генерала Виктора Назарова по сбитому под Луганском самолету Ил-76
24:23 Военная операция в Дебальцево. Генерал Геннадий Воробьёв
31:03 Будущее военной прокуратуры. Военная юстиция

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100