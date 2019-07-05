Решение об отходе из Дебальцево принимал генерал Воробьев, он спас солдат, не допустив второго Иловайска, - Матиос. ВИДЕО

Об этом в интервью Цезор.НЕТ рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Больше 2 тысяч человек не попали во второй Иловайск... Он спас солдат. Если бы этого не было (отхода войск. - Ред.) там был бы второй Иловайск. Тогда шли как раз самые критичные переговоры в Минске (переговоры по комплексу мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2") о деэскалации конфликта на Донбассе был согласован в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Украины, Германии, Франции и России в формате "нормандской четверки" и подписан контактной группой. - Ред.) когда они затянулись на 3-4 дня. И все силы и средства...шло массовое давление для того, чтобы взять в окружение и склонить переговорную группу, чтобы Украина капитулировала. И вопреки стратегическому замыслу, как это было, генерал Воробьев принял это решение", - подчеркнул Матиос.

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Напомним, 18 февраля 2015 года украинские военные оставили Дебальцевский плацдарм. Ему предшествовала длительная оборона и отчаянная битва, которая длилась месяц. С 15 января по 18 февраля 2015 года в боях в районе Дебальцево в боях погибли 179 украинских военных. 81 пропал без вести. Более ста солдат попали в плен.

Бывший первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Геннадий Воробьев с позывным Вильный скоропостижно скончался в своем кабинете ректора Национальной академии обороны в субботу 11 февраля 2017 г.



В 2009-2014 годах генерал Геннадий Воробьев занимал должность командующего Сухопутными войсками. 16 января 2014 г. он отказался выполнять приказ о применении силы к активистам Майдана. С началом агрессии против Украины, генерал-полковник Воробьев участвовал в разработке многих военных операций, в том числе под Дебальцево, будучи первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Всего более двух лет войны прослужил Украине непосредственно на передовой. Последние месяцы боевой опыт передавал следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны.



За добросовестную и безупречную службу генерал-полковник Геннадий Воробьев награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III-й степеней, орденом "За мужество" III степени, многими медалями и знаками отличия Министерства обороны Украины и других силовых структур государства.