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05.07.19 16:43

Народный депутат напал на главу сельсовета на Черниговщине, - ГБР (обновлено). ВИДЕО

ГБР начато досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и причинил председателю совета телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

По информации UA: Чернигов, конфликт произошел между нардепом и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем ОТГ Сергеем Пинчуком.

На видео видна словесная перепалка между Микитасем и председателем ОТГ в помещении поселкового совета. Микитась грозит Сергею Пинчуку тюрьмой, в ответ председатель ОТГ звонит в полицию. Затем между ними начинается толкотня, Микитась отбирает у Пинчука мобильный телефон и бросает его в стену.

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Как сказал в комментарии UA Чернигов Сергей Пинчук, он вызвал "скорую". По словам пресс-секретаря ГУНП в Черниговской области Юлии Ковтун, полиции о данном конфликт поступил вызов. Полиция приехала, установила свидетелей происшествия. Сейчас ждут следователей ГБР.

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