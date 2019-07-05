Матиос пообещал пригласить на допрос как свидетеля по делу Иловайска Порошенко. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

Матиос отметил, что ранее прокуратура писала в администрацию президента с просьбой согласовать время встречи. На предложение Бутусова провести такую встречу сейчас, когда Порошенко уже не является президентом, Матиос ответил: "Я учту Ваше пожелание. Я поставлю в известность Генерального прокурора (или он увидит интервью) и мы сделаем то, что Вы предлагаете".

При этом военный прокурор отметил, что "непосредственная отдача приказов, непосредственные переговоры с российской стороной, когда обострилась ситуация проводил начальник Генерального штаба, который допрошен дважды по этому поводу. Заставить его говорить другие вещи, чем он хочет сказать - нет такого в законе. Соответственно, планирование стратегическое и последствия этого всего - это две разные вещи. Допросить как господин Горбатюк через 10 лет объявил подозрение по Ющенко за то, чего не было. Ну это просто хайп. Я не человек хайпа. Можно по всякому относиться к Петру Алексеевичу Порошенко, но пребывая на должности президента (фамилия может быть разной) - Верховного главнокомандующего он может утвердить или согласиться со стратегическим планом боевых операций, которые подает главнокомандующий, он же начальник генерального штаба. Непосредственно ответственность за планирование боевых операций на тот момент нес руководитель АТО, коим был генерал Муженко. И все, что происходило в разрезе планирования, проведения, привлечения сил и средств и применение войск - это непосредственно начальник АТО. Он допрошен".

Бутусов продолжил: "Я просто хочу сказать про свидетелей. Вы же опросили 2500 свидетелей и не опрошен тот свидетель, который Муженко поставил задачу. Я не говорю, что его за это нужно сразу осуждать. Просто опросить". "Юра, Вы сейчас говорите как журналист. И я уважаю Вашу работу", - начал Матиос. "Я свидетель по делу. Я дал показания", - уточнил Бутусов.

Матиос продолжил: "Вы эксперт по делу. Ваши свидетельства как свидетеля - разные процессуальные статусы. Вы были опрошены до назначения экспертизы, как свидетель, как тот, кто писал много про Иловайск. Ваши свидетельства были субъективным видением. После того, как Вы получили допуск к государственной тайне, Вы стали экспетром в деле, которое длилось более года, почти, у Вас другой статус. Вы стали одним из субъектов основного источника доказательств, в котором отображена вся хронология и логистика событий. Соответственно, если в экспертизе внизу при подписании было бы это замечание, мы бы его учли. Никто из 33 экспертов и Вы в том числе, не написали ни одного замечания. Это происходило коллегиально. И в эти баталии, которые происходили между экспертами, военная прокуратура не вмешивалась".

На реплику главреда Цензор.НЕТ о том, что некоторые важные свидетельства во время экспертизы ему не были предоставлены, особенно показания, которые были даны после подписания экспертизы начальником Генштаба Муженко, поскольку он свои свидетельства про общение с российской стороной в том числе генералом Богдановским дал после того, как была подписана экспертиза. Матиос ответил: "Конфигурация фактов, о которых Вы сейчас говорите, она при определенной последовательности, изменяет свою акцентацию. Для того, чтобы подтведить разговоры нужно получить временный доступ к полностью тайной информации соединений межправительственной связи, плюс это совсем другая система доступа и изъятия всего этого. Это не так быстро. И самое главное, слова, данные на досудебном следствии, они есть только свидетельством субъективных лиц. Они считаются доказательствами, если они проверены судом. Так вот, действительно общество должно это увидеть и я действительно глубоко уверен, что это нужно сделать. Но мы заложники бездеятельности парламентариев. Если бы было заочное осуждение, мы бы сейчас получили разрешение на специльное досудебное расследование и буквально через месяц направили бы дело в суд. Оно готово во всех томах. Но, мы имеем значительный объем материалов, значительный объем свидетельств лиц, мы имеем список лиц, которые чрезвычайно важны, как люди, имеющие доказательства, Много людей просто свою субъективною точку зрения высказывали, оно не влияло на общую картину. Но мы не можем передать в суд. Поэтому есть как есть. Я сказал максимально три реперные точки: дело расследовано, причинное следствие того что произошло - это следствие прямой агрессии Российской федерации - почти 15 тысяч человек, некоторые нарушения ряда должностных лиц Минобороны - это Муженко, Литвин, Назаров, Хомчак, но они не есть причиной Иловайской трагедии. Это нарушение уставных требований, которые не совсем корреспондируются с конструкцией АТО. И эта дилемма, эта юридическая колизия не дает нам никаких, подчеркиваю никаких, оснований для объявления подозрений нашим военным, которые командовали операцией".

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