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06.07.19 09:15

ТКГ в Минске обсудит демонтаж бетонных укреплений ВСУ и террористов под Станицей Луганской, - Зеленский. ВИДЕО

ВСУ готовы демонтировать бетонные сооружения возле Станицы Луганской за сутки.

Об этом в комментарии DW сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Следующий шаг в Минске в формате трехсторонней группы будут встречаться и говорить о том, чтобы был демонтаж бетонных сооружений, которые находятся фактически с двух сторон. После демонтажа, то есть на последнем "Минске" обсуждали, какой нужен для этого срок. Наша сторона была готова за сутки все сделать. Мы все для этого сделали. А та сторона сказала, что им нужно от 8 до 10 дней. Мы готовы к тому, чтобы с их стороны был сигнал и это произошло одновременно", - рассказал глава государства.

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