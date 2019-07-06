"Вы действительно считаете, что можно за месяц создать партию?" - Смешко раскритиковал "Слугу народа". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Гордону", критикуя президентскую политсилу "Слуга народа".

"Вы действительно считаете, что можно за месяц создать партию? А какая идеология этой партии?" - говорит Смешко, комментируя высокий рейтинг "Слуги народа".

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Напомним, согласно последнему соцопросу, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 29 июня - 3 июля 2019 года, партию "Слуга народа" готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,8%, при 5% барьере.