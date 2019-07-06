С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил — вблизи Широкино (из стрелкового оружия), Лебединского (из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), Павлополя (из автоматической гранатомета), Богдановки (из автоматической гранатомета и стрелкового оружия), по окраине Марьинки (из миномета калибра 82 мм).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела — в районе Хутора Вольного (из миномета калибра 82 мм и гранатометов различных систем) и Новотошковского (из минометов калибра 120 и 82 мм).

"Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июля вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 6 бойцов ранены и травмированы, 2 террориста уничтожены.

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