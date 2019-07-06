Правоохранительные органы должны немедленно разобраться с мафиозным сговором, из-за которого страна может потерять газотранспортную систему, - Смешко. ВИДЕО

Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко в эфире ток-шоу "Оппозиция" (совместного проекта телеканалов "Украина" и "Наш"), отвечая на вопрос Юлии Тимошенко о том, что уникальную государственную собственность - газотранспортную систему - доводят до банкротства и передают в управление структуре, которая не принадлежит государству, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

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"Предыдущая власть вместе с президентом понимает, что сейчас наступает время, когда нужно будет создавать международный консорциум. И они хотят забрать себе за бесценок газотранспортную систему Украины. Это не могло обойтись без "Нафтогаза" и его руководства, а также предыдущей политической власти", - заявил Игорь Смешко.

По его словам, сейчас этим должен заниматься Офис нового президента и он сам как гарант Конституции и соблюдения законов. "У главы государстве все силовые структуры, которые должны расследовать факты преступлений бывшей власти и предотвратить новые преступления. Ждать, пока будет избран новый парламент, сформировано новое правительство - от этого легче не станет", - отметил лидер партии "Сила и Честь".

По мнению Игоря Смешко, правоохранительная система должна немедленно реагировать на ситуацию с газотранспортной системой Украины. "Кстати, расследование относительно незаконности создания НКРЕКП фактически позволяет сразу разобраться с мафиозным сговором, следствием которой может быть и потеря газотранспортной системы Украины", - подчеркнул Игорь Смешко.

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