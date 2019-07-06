"Особый статус" в заявлениях политиков будет означать федерализацию Украины по российскому сценарию, - Климкин. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовал в фейсбуке находящийся в политическом отпуске глава МИД Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

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"Молдавские друзья сбросили довольно уже популярное в Интернете видео. Смотрите сами. Два молдавских политика, Игорь Додон и Сергей Яралов из окружения Плахотнюка (сам он остался за кадром), обсуждают план федерализации Молдовы. Заменяя, со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, слово "федерализация" на "особый статус, предусматривающий широкие законодательные и исполнительные полномочия в политической, экономической и социокультурной областях". Ничего не напоминает? При этом на видео Додон говорит, что это согласованное дело.

Видео наделало шума еще в начале июня.

Когда будете слышать похожие предложения от политиков, понимайте и знайте - это и есть федерализация. Причем по российскому сценарию", - написал он.

По его словам, именно таким образом будут пытаться продвигать план федерализации в Украине.

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