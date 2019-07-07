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07.07.19 15:26

"Образцовая работа": видео освобождения заложниц в Одессе опубликовали в сети. ВИДЕО

Народный депутат Антон Геращенко опубликовал видео освобождения заложниц, которых неизвестный захватил в кредитном учреждении в Одессе.

Видео работы спецназа Нацполиции Геращенко разместил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Женщинам работницам ломбарда оказывается медицинская и психологическая помощь. Правонарушителя ждет суд, следственный изолятор и длительный срок лишения свободы", - написал Геращенко.

Образцовая работа: видео освобождения заложниц в Одессе опубликовали в сети 01
Образцовая работа: видео освобождения заложниц в Одессе опубликовали в сети 02

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, полиция задержала неизвестного, взявшего в заложницы двух женщин в отделении кредитного учреждения в Одессе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция задержала террориста, взявшего в заложницы сотрудниц кредитного учреждения в Одессе. ФОТО (обновлено)

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