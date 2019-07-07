Канал Медведчука NewsOne анонсировал телемост с пропагандистами из "России". ВИДЕО

Украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

Анонс передачи уже распространяет в своей программе антиукраинский пропагандист Дмитрий Киселев. Телеканал NewsOne предлагает "поговорить" с ним/его командой.

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По данным информационно-аналитической системы Семантрум, после покупки депутатом Тарасом Козаком телеканалов "112 Украина" и NewsOne количество упоминаний Медведчука в эфире этих вещателей увеличилось. Так, число упоминаний за три месяца после приобретения NewsOne увеличилось в пять раз по сравнению с тремя месяцами до объявления о сделке. В случае с каналом 112 - рост в два раза.