Билецкий - Зеленскому: "Если вы не захотите за 24 часа справиться с информационной оккупацией, мы возьмем это на себя". ВИДЕО

Соответствующее видеообращение опубликовано на youtube-канале Билецкого.

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"Что мы, украинские националисты, по этому поводу думаем: Путину "нужно поговорить" - пусть он поговорит с 13 тысячами мертвых, которых убили его солдаты в нашей стране. А нам по этому поводу "нужно поговорить" с нашим новым президентом Владимиром Зеленским", - сказал Билецкий.

Он также отметил, что националисты дают президенту 24 часа на адекватный ответ на "подготовку информационного шабаша Кремля".

"Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста из олигархических корпоративов, а президента. Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки" - говорится в заявлении Билецкого.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".