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08.07.19 11:45

"У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?" - Зеленский - чиновникам западных таможен. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил уволиться руководителям таможни четырех приграничных регионов на западной границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время визита Зеленского на Закарпатье. Официальная цель визита - представление нового главы ОГА Игоря Бондаренко, но огромную часть встречи с чиновниками Зеленский посвяти проблеме контрабанды на западной границе.

"Я думаю, что основные сложности - это люди. У меня к вам просьба написать заявление на увольнение... У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?", - сказал Зеленский чиновникам во время обсуждения этой проблемы.

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