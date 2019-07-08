Это откровенная провокация антиукраинских сил, - Парубий призвал СБУ и Нацсовет по ТРВ отреагировать на телемост "NewsOne" и "России 24". ВИДЕО

Об этом он сказал в начале согласительного совета Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

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"Я хочу призвать Службу безопасности Украины немедленно отреагировать на грубое нарушение законов Украины. Призываю Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос о лишении антиукраинских СМИ лицензий на вещание... Враг, окопавшийся у нас в тылу и стреляющий нам в спину, должен быть ликвидирован. Телемост не имеет права состояться", - сказал спикер.

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По его мнению, реакция государства на эту "прямую попытку информационного прорыва" должна быть настолько жесткой, чтобы в будущем ни у кого не было желания повторить эту попытку.

"Медведчуковский пророссийский канал NewsOne 12 июля планирует провести совместный телемарафон с пропагандистским государственным телеканалом "Россия". По моему убеждению, это откровенная провокация антиукраинских сил. На шестом году грубого вторжения российских "зеленых человечков", оккупации Крыма, захвата Донбасса, когда каждый день гибнут и получают ранения наши воины, когда в плену находятся десятки военных и политзаключенных, а на оккупированных территориях преследуют украинцев и крымских татар, продажные политики и их прислужники решили о чем-то поговорить с врагами и убийцами", - возмутился Парубий.

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".