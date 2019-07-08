Назначение Хомчака начальником Генштаба - самое удачно назначение нового президента, - главный военный прокурор Матиос. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью Цезор.НЕТ вспоминая о бывшем первом заместителе начальника Генштаба ВСУ генерал-полковнике Геннадии Воробьеве и его заслугах в войне с российским агрессором на Донбассе.

Матиос отметил, что когда наступила смерть Воробьева – это была трагедия.

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"Я до сих пор считаю, что это трагедия украинской армии и украинского народа. Его не любили (руководство Генерального штаба), но так, как его любили войска, который одевал бронежилет, одевал каску, брал автомат и по окопах ходил сам. Не сидел в пункте наблюдения или на удалении… Много храбрых офицеров есть или генералов, которые брали автоматы и так же были вынуждены принимать бой или отстреливаться, но то, что делал Геннадий Петрович, и брал на себя ответственность вопреки давлению или стратегическим замыслам, спасло очень много человеческих жизней. И самое главное, что нынешний начальник Генштаба – это бывший подчиненный Генерала Воробьева. У плохо генерала не может быть плохих "детей". Поэтому я верю, что Руслану Борисовичу (я не скажу, что он мне друг, но я его сильно уважаю)… Я считаю, что назначение Хомчака начальником Генерального штаба – это самое удачное назначение новоизбранного президента для армии", - отметил Матиос.

Полную версию интервью смотрите ЗДЕСЬ.

Напомним, 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.

Бывший первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Геннадий Воробьев с позывным Вильный скоропостижно скончался в своем кабинете ректора Национальной академии обороны в субботу 11 февраля 2017 г.



В 2009-2014 годах генерал Геннадий Воробьев занимал должность командующего Сухопутными войсками. 16 января 2014 г. он отказался выполнять приказ о применении силы к активистам Майдана. С началом агрессии против Украины, генерал-полковник Воробьев участвовал в разработке многих военных операций, в том числе под Дебальцево, будучи первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Всего более двух лет войны прослужил Украине непосредственно на передовой. Последние месяцы боевой опыт передавал следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны.



За добросовестную и безупречную службу генерал-полковник Геннадий Воробьев награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III-й степеней, орденом "За мужество" III степени, многими медалями и знаками отличия Министерства обороны Украины и других силовых структур государства.