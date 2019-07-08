"Он был универсальным бойцом. Его спрашивали "Умеешь из танка стрелять?", он отвечал: "Нет. Потому что не пробовал", - побратимы о погибшем бойце 24-й бригады Эдуарде Лободе. ВИДЕО

Как сообщает военный корреспондент Цензор.НЕТ Михаил Ухман, Фугас 3 июля вместе с группой бойцов вышел на боевое задание в районе поселка Марьинка Донецкой области.

"Фугас продвигался первым, поэтому принял на себя всю взрывную волну от разрыва российской мины, чем спас других", - рассказывает Ухман.

"На войне за весь период боев погибли тысячи наших воинов. Но смерть Фугаса слишком болезненна и ощутима. Он был универсальным бойцом, во всех смыслах этого слова. Придя на войну в 2016 году, сразу стал активным ее участником", - добавляет он.

По словам журналиста, Фугас разбирался в минно-взрывном деле и готовил для российских оккупантов различные ловушки. Также он стрелял почти изо всех видов оружия.

"Когда его спрашивали "Умеешь ли ты стрелять из танка?", он отвечал: "Нет. Потому что не пробовал", - рассказывает Ухман.

Первые свои бои Фугас начал в Марьинке в 2016 году. Тогда Эдуард был бойцом Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор ОТГ имени капитана Воловика".

"Парень запомнился своей скромностью и одновременно выдержкой. Когда другие теряли голову и проявляли эмоции, Фугас сохранял хладнокровие. В свободные от боев минуты Эдуард играл на гитаре. Кругом него собирались бойцы, звучали повстанческие и развлекательные песни. Он был душой компании", - отмечает военный журналист.

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"Через некоторое время Фугас перешел в ТГ Сапсан ДУК "Правый сектор". Долгое время воевал в поселке Пески, затем под Авдеевкой. Неоднократно каждый бой мог стать последним для парня, но Бог миловал. Фугас вместе с побратимами громил врага и очень жалел, когда было перемирие. когда ему не давали уничтожать кремлевских оккупантов", - добавляет он.

В 2018 году Фугас подписал контракт с 24 Королевской бригадой ВСУ.

6 июля состоялось прощание со старшим солдатом, оператором-радиотелефонистом 24-й отдельной механизированной бригады Эдуардом Лободой (позывной Фугас).