"С МКС невооруженным глазом я видела как рвались бомбы на Донбассе. Они летели со стороны ВСУ. Гибли женщины, старики и дети", - российская космонавтка Серова на заседании ПА ОБСЕ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким заявлением российской космонавтки опубликована в сети.

"Это не голословное обвинение. Реальные факты. С борта международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть как рвались бомбы на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения вооруженных сил Украины.А в то время там гибли безоружные люди - женщины, старики, дети", - заявила Серова.

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