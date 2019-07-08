Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
08.07.19 14:56

"С МКС невооруженным глазом я видела как рвались бомбы на Донбассе. Они летели со стороны ВСУ. Гибли женщины, старики и дети", - российская космонавтка Серова на заседании ПА ОБСЕ. ВИДЕО

На заседании ПА ОБСЕ депутат Госдумы РФ, космонавт и герой России Елена Серова рассказала, что лично видела с борта МКС, как украинские войска якобы бомбили жителей Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с таким заявлением российской космонавтки опубликована в сети.

"Это не голословное обвинение. Реальные факты. С борта международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть как рвались бомбы на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения вооруженных сил Украины.А в то время там гибли безоружные люди - женщины, старики, дети", - заявила Серова.

Смотрите также: "В трусиках и футболке, как Иисуса, на доску прибили": Сегодня ровно 4 года фейку пропагандистов РФ о "распятом мальчике" в Славянске. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100