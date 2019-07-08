В Брюсселе на меня смотрели, как на проукраинского маньяка. Но не все удалось. Простите меня, друзья. Вы можете всегда на меня рассчитывать, - Туск. ВИДЕО

Глава Евросовета Дональд Туск извинился за то, что ему не удалось сделать все задуманное для Украины, и пообещал всегда оставаться ее другом. Об этом он заявил сегодня в Киеве на совместном с премьер-министром Владимиром Гройсманом брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Туск отметил, что в Брюсселе некоторые смотрели на него, "как на проукраинского маньяка".

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"Не раз мне это говорили просто в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этим эпитетом. Вы можете всегда на меня рассчитывать", - сказал он.

По его словам, Евросоюз должен гордиться и быть благодарным за то, что у него такой партнер, как Украина. Он подчеркнул, что делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины в Европу.

"Не все удалось. Не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите меня, друзья. Но у нас также много причин быть довольными. И вам, украинцам, точно не за что чувствовать стыд", - сказал еврочиновник.

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"В моих глазах вы все - герои. Именно так я видел вас во время Революции достоинства на Майдане, а также затем, когда вы защищали суверенитет и территориальную целостность и одновременно строили современное государство и вводили демократические стандарты. Несмотря на бедность, которая все еще остается во многих местах, несмотря на страдания, принесенные войной, несмотря на трудности реформ, вы устояли. Европейский Союз должен гордиться и быть благодарным за то, что имеет такого партнера", - сказал он.

Туск подчеркнул, что будет оставаться на стороне Украины, какую бы должность ни занимал в дальнейшем. "В течение всех этих лет я всегда старался поддержать Украину в Европе, а Европу - в Украине. Отвага и решимость украинцев заслужили уважение и признание многих европейцев", - подчеркнул он.

Вероятно, добавил европейский политик, это его последний визит в Украину в качестве председателя Европейского Совета.