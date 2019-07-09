"Хотел рассказать, что мы ели эти 5 лет. Хотел праздник счастья", - российский ведущий Малахов пожаловался Зеленскому на отмену телемоста. ВИДЕО

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на инстаграм Малахова.

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Малахов пояснил, что цель телемоста состояла в том, чтобы "показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой", с того периода, как Россия аннексировала украинский Крым и развязала войну против Украины.

Кроме того он уточнил, что хотел устроить "праздник улыбок и счастья".

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".