Подкуп избирателей в Василькове: расследование практически завершено, вскоре дело будет передано в суд. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект "Полицейская волна" на канале "Эспрессо".

Вскоре дело о резонансном преступлении, совершенном во время избирательного процесса, когда в рамках социальной программы "Турбота" жителям Василькова раздавали по тысяче гривен с указанием, за кого голосовать на президентских выборах, будет передано в суд.

Под подозрением - отстраненный от работы городской глава Василькова Владимир Сабадаш.

Программа "Турбота" работает в Василькове более 3 лет, рассказал активист и житель Василькова Андрей Шевченко, но например, за прошлый месяц, июнь, помощь получили только 150 человек, а в январе-феврале 2019 года до 4300 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Музей гречкозасевания": в Киеве состоится выставка примеров подкупа избирателей за годы независимости. ФОТО

Он отметил, что тогда люди сдавали заявления пачками: "Они забирали у людей, которые писали это заявление, ксерокопии паспортов, потом человеку говорили обязательно пойти в банк оформить карточку и на эту карточку заходила тысяча гривен. Людей уверяли, что эту социальную помощь дают из-за того, что в стране все стало очень хорошо, благодаря Петру Порошенко и напоминали отдать свой голос именно за него".

История Владимира Сабадаша должна научить общество, что честность и прозрачность выборов должна быть превыше всего, отмечает народный депутат Игорь Мосийчук.

"Это был откровенный подкуп избирателей, основанный на предоставлении социальной помощи. Если в прошлом году эта помощь за весь год была предоставлена ​​500 людям, то в этом, за этот период 2-3 месяца, четырем тысячам человек", - сказал он.

В частности, в МВД и Нацполиции с начала кампании уже зарегистрировали более 2000 сообщений об избирательных нарушениях, из них почти 100 - уголовных.

Советник министра внутренних дел Иван Варченко напомнил об ответственности за преступления во время избирательного процесса, в том числе за подкуп избирателей.

"Подкуп избирателей - это преступление, за подкуп граждане несут ответственность. Также несут ответственность и те, кто берет деньги, у них есть шанс получить до 2 лет лишения свободы, а те, кто дает деньги и организует подкуп, могут загреметь в тюрьму на 7 лет", - отметил он.